Álvaro Carreras, el joven lateral izquierdo del Benfica, está en el radar de varios clubes europeos de élite, siendo el Liverpool el más interesado en hacerse con sus servicios. A sus 21 años, el jugador ferrolano se ha convertido en una pieza clave del equipo lisboeta, consolidándose como titular indiscutible bajo las órdenes de Roger Schmidt y Bruno Lage. Su ascenso meteórico en la élite del fútbol ha recordado a muchos el camino de su predecesor, Alejandro Grimaldo, quien también brilló en el Benfica antes de dar el salto a equipos de mayor envergadura.

El Liverpool, en su búsqueda de un sustituto a largo plazo para Andrew Robertson, quien ya tiene 30 años, ha puesto la mira en Carreras. El interés de los “Reds” no solo se basa en su presente espectacular, sino también en su pasado, pues el español ya cuenta con experiencia en Inglaterra, habiendo jugado para el Manchester United y el Preston North End. Esto le otorga una ventaja adicional, ya que la adaptación a la Premier League no sería un problema para él.

Sin embargo, el Benfica no es conocido por dejar ir fácilmente a sus estrellas. Carreras tiene contrato con el club portugués hasta 2029, y aunque su cláusula de rescisión no ha sido revelada, se espera que sea lo suficientemente alta como para que cualquier equipo interesado, incluido el Liverpool, tenga que realizar una oferta significativa para llevárselo.

El ascenso de Carreras en el Benfica ha sido meteórico. Tras una cesión del Manchester United al Granada, el equipo lisboeta decidió apostar por él, ejecutando una opción de compra por seis millones de euros. Desde entonces, Carreras ha demostrado ser uno de los laterales más prometedores de Europa. Esta temporada, ha sido titular en los últimos siete partidos del equipo, acumulando un total de 729 minutos y destacándose tanto en ataque como en defensa.

𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝑬𝑹 𝑹𝑼𝑴𝑶𝑼𝑹

Liverpool have entered the race for the signing of Alvaro Carreras from Benfica.

The Reds are reportedly on the lookout for a long-term replacement for Andy Robertson and Alvaro has caught their attention.

✍️ @diarioas pic.twitter.com/qDr2855oYK

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) October 12, 2024