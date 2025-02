10. Patrick Dorgu (30 millones de euros – Lecce al Manchester United)

El talentoso mediapunta danés dio el salto definitivo de su carrera, dejando el modesto Lecce por el gigante inglés Manchester United, que busca volver a la élite europea.

9. Santiago Giménez (32 millones de euros – Feyenoord al AC Milan)

El “Chaquito” mexicano aterrizó en el AC Milan tras una gran etapa en el Feyenoord. Ya debutó con gol en la Coppa Italia, mostrando que está listo para triunfar en la Serie A.

8. Luiz Henrique (33 millones de euros – Botafogo al Zenit)

El mediocampista brasileño dejó al campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, para unirse al poderoso Zenit. Sin embargo, el fichaje generó polémica por el desvío de fondos hacia el Olympique Lyon, también propiedad de John Textor.

