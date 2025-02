Pau Torres, central internacional español, estará fuera de las canchas hasta marzo tras confirmarse la fractura del cuarto metatarsiano del pie izquierdo, según informó el técnico Unai Emery en una rueda de prensa previa al partido contra el Leicester City correspondiente a la jornada 20 de la Premier League 2024-2025.

La lesión de Pau Torres ocurrió durante el encuentro ante el Brighton, en el que tuvo que ser sustituido a los 20 minutos tras una acción desafortunada. Aunque inicialmente parecía una lesión leve, los exámenes médicos revelaron una fractura que requiere al menos dos meses de recuperación.

“No es una lesión grave, pero el metatarsiano está roto. Tendremos que buscar alternativas, aunque Pau es fundamental para el equipo“, comentó Emery tras el empate ante los Seagulls.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Axel Disasi from Chelsea. pic.twitter.com/bjApaDCMDJ

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 4, 2025