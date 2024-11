Mariano Closs cuestiona el rendimiento de titulares de la selección Argentina y pide la inclusión de un jugador que Scaloni no le da minutos El reconocido periodista criticó a tres jugadores clave de La Scaloneta tras la derrota ante Paraguay y sugirió cambios en el esquema táctico de Lionel Scaloni.

La derrota de la Selección Argentina ante Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ha desatado una ola de críticas. Aunque esta caída no compromete las aspiraciones del equipo para clasificar, las opiniones sobre el rendimiento de algunos jugadores titulares y las decisiones tácticas de Lionel Scaloni han encendido el debate. Entre las voces más duras, destacó la del periodista Mariano Closs, quien analizó el partido en su programa ESPN F12.

Críticas al rendimiento de los jugadores del Atlético de Madrid

Closs apuntó directamente al bajo nivel de tres jugadores clave: Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa, todos con vínculo con el Atlético de Madrid. “Hay que evaluar si los muchachos de Atlético de Madrid son titulares o no. Los tres no están pasando un buen momento. De Paul juega poco y no lo hace bien”, aseguró el periodista, subrayando la importancia de valorar el estado actual de los jugadores por encima de la memoria del equipo que logró conquistar la Copa del Mundo en 2022.

El pedido por Thiago Almada

Además de las críticas, Closs puso sobre la mesa la ausencia de Thiago Almada en el partido ante Paraguay. El periodista destacó las habilidades del mediocampista del Atlanta United y lamentó que Scaloni no lo haya utilizado en un contexto favorable. “Nuestra joya actual, ni la puso. Thiago Almada pudo haber sido clave con su gambeta y capacidad de asociación. Paraguay se plantó de manera que exigía un esquema diferente, no los tres delanteros”, señaló.

Closs también sugirió que el equipo podría haberse beneficiado de un mediocampo más creativo, destacando a Almada y a Giovani Lo Celso como opciones que habrían complementado mejor a Lionel Messi en la generación de juego. “Ellos, en combinación con Messi, pueden generar mucho más que otros intérpretes”, argumentó.

Replanteo táctico para el futuro

En su análisis, Closs cuestionó la insistencia en mantener tres delanteros cuando el partido pedía otro tipo de planteo táctico. “Con Messi apostás a lo que él juega, pero ¿hacían falta dos delanteros más? Tal vez ahí se podía apostar por un mediocampista más creativo. Era el momento ideal para probar a Almada”, añadió.

El desafío para La Scaloneta

Argentina deberá ajustar detalles y repensar estrategias para evitar más tropiezos en las eliminatorias. Las críticas de Closs reflejan una preocupación compartida por muchos: la necesidad de mantener un balance entre el respeto por el equipo campeón y la adaptación a las exigencias actuales.

La próxima oportunidad para demostrar mejoras será en los enfrentamientos venideros, donde Scaloni y su cuerpo técnico tendrán la oportunidad de replantear el equipo y darle minutos a figuras emergentes como Thiago Almada.