Messi e Inter Miami se acercan a los playoffs ¿Qué le falta para clasificar? Con el triunfo ante Kansas que traduce el buen andar de las garsas, la posibilidad de clasificación a los playoffs de la MLS está latente.

11/09/2023 · 08:12 AM

Desde el debut de Lionel Messi, el equipo de Florida suma 12 juegos sin perder, se coronó campeón de la Leagues Cup, pasó a la final de la US Open Cup y sueña con una plaza en los playoffs de la MLS, un panorama impensado cuando, hace dos meses, el Inter Miami vivía una situación muy complicada en la MLS. Tras la derrota por 3-0 ante St. Louis City, el 15 de julio, Las Garzas completaron 11 partidos sin victoria en la liga de Estados Unidos y estaban en el fondo de la tabla.

Sin embargo, la llegada del argentino Lionel Messi cambió todo, y ahora ya no miran el fondo de la tabla, sino los primeros 9 lugares. El camino no es sencillo, pero el equipo de Martino bien puede acceder entre los 9 o incluso los 7 mejores. Messi festeja con Josef Martínez

¿Qué necesita el Inter Miami para clasificar?

Aunque haya jugado sin Lionel Messi, que está con la selección de Argentina, el Inter Miami conquistó un importante resultado ante el Kansas City. La victoria por 3-2 ha aumentado las posibilidades de Las Garzas en la liga nacional.

De momento, el club está en el 14° puesto de la Conferencia Este, con 28 puntos, a solo seis del DC United, actual dueño de la 9ª posición. En la MLS, los equipos que terminan la temporada en los lugares del 1° al 7° de cada conferencia clasifican a los playoffs de manera directa. Los que finalizan en el 8° y 9° lugar se enfrentarán por la plaza restante de cada conferencia.

Messi anotó el gol, mas lejano de su carrera, desde 32,1 mts

El Inter Miami tiene ocho partidos por delante: Atlanta United, Toronto, Orlando City, New York City, Chicago, Cincinnati y dos contra Charlotte. Son 24 puntos aún por disputar. Vale recordar que Las Garzas tienen un encuentro menos, ya que uno de los choques ante el Charlotte fue aplazado debido a que el equipo de Messi estaba disputando la Leagues Cup.

La misión no es imposible para el club que tiene el actual campeón del mundo en su plantilla. No obstante, será necesario no depender solo de Messi para avanzar en la competición.