Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal parece que ningún partido en esta Eurocopa es sencillo. Inglaterra ya tuvo problemas para vencer a Serbia, y Bélgica recibió una sorpresa de parte de Eslovaquia y perdió. Por su parte, Francia ganó en su debut frente a Austria, pero no le sobró nada. El conjunto galo tuvo sus chances pero no convirtió, y faltando 5′ para el final podría haber empatado.

En ese contexto, aparece un viejo héroe que el mundo pensaba que estaba acabado. N’golo Kante. Aquel jugador que supo brillar en la Premier League, que fue campeón con un equipo modesto como el Leicester y que ganó una Champions League, decidió seguir su carrera en una liga de menos jerarquía como la árabe. Sin embargo, en esos últimos minutos cuando a la selección francesa se le podrían haber escapado los tres puntos, volvió aparecer en toda su jerarquía. Acompañó al delantero rival cuando había eludido a sus compañeros, y sin cometer falta, cortó una jugada que era una clara chance de gol. Como si aún siguiera en la Premier League. ¿Será que jugar en Arabia Suadita no es tan malo?

This Kante performance has been ELITE.. pic.twitter.com/Glmhfzx33Q

— Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) June 17, 2024