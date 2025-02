Olimpia vs Atlético Tembetary: Cómo llegan los equipos, análisis y más en la Copa de Primera Encuentro de dos equipos que necesitan ganar para meterse en zonas de clasificación.

Olimpia vs Atlético Tembetary: Un Partido de Necesitados en el Torneo Apertura 2025

El fútbol paraguayo vive una nueva cita de emociones este lunes 3 de febrero, con el enfrentamiento entre Olimpia y Atlético Tembetary, correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2025. El partido se llevará a cabo a las 8:00 p. m. (hora paraguaya) en el icónico Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, donde ambos equipos lucharán por obtener su primera victoria que les permita encarrilar su participación en el certamen.

Olimpia en busca de su mejor versión

Olimpia, el vigente campeón del fútbol paraguayo, no ha tenido el inicio esperado en el Torneo Apertura 2025. El equipo dirigido por el entrenador Julio César Cáceres comenzó su defensa del título con una dura derrota ante Guaraní (1-0), y luego consiguió un empate 2-2 contra Sportivo Ameliano, en un duelo que mostró la falta de solidez defensiva que viene preocupando a los fanáticos franjeados. La serie de empates y la reciente caída ante el Cacique han dejado al Olimpia con un saldo de solo 1 punto de 6 posibles, lo que lo aleja de los primeros puestos y lo pone bajo presión para lograr una recuperación inmediata.

La situación de los campeones no es nada cómoda, ya que el líder del torneo, Guaraní, se encuentra con 6 puntos tras dos victorias, lo que deja a Olimpia a 5 unidades de distancia en una fase temprana del campeonato. Por ello, el equipo dirigido por Cáceres sabe que este partido frente a Atlético Tembetary se vuelve vital para recuperar la confianza y, sobre todo, sumar de a tres en casa.

Atlético Tembetary: Una prueba difícil pero no imposible

Por su parte, Atlético Tembetary llega a este encuentro con un panorama similar. El equipo dirigido por José Osorio no ha podido ganar en sus primeros dos partidos, empatando 1-1 contra Sportivo Luqueño y luego 2-2 frente a Sportivo Trinidense. Si bien los números no son negativos, el equipo de Tembetary necesita urgentemente una victoria para no quedar rezagado en la tabla de posiciones. El equipo está mostrando destellos de buen fútbol, pero aún no logra consolidar su rendimiento para llevarse los tres puntos.

A diferencia de Olimpia, que se enfrenta a la presión de ser campeón, Tembetary afronta este duelo con la tranquilidad de saber que no es favorito en la mayoría de los partidos, pero sí con la esperanza de poder dar la sorpresa en este enfrentamiento. Sin duda, un triunfo en el Defensores del Chaco sería un gran impulso para las aspiraciones del equipo del barrio Tembetary, que también está con la mira puesta en consolidar su permanencia en la parte media alta de la tabla.

Las estadísticas no favorecen a Tembetary

El historial reciente de ambos equipos muestra que el cuadro franjeado ha tenido una notable superioridad en sus enfrentamientos directos con Atlético Tembetary. En los últimos 5 partidos de Olimpia, el equipo de Cáceres ha conseguido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, mientras que el conjunto de Tembetary ha mostrado altibajos, con 2 empates, 1 victoria y 2 derrotas en sus últimos 5 encuentros.

Los números, por lo tanto, no favorecen a Tembetary, que también tendrá que enfrentar las adversas condiciones de jugar como visitante en un estadio donde Olimpia se siente muy fuerte históricamente. Sin embargo, la capacidad de Tembetary para complicar a equipos de mayor jerarquía puede darle una oportunidad en este duelo, si es que logra aprovechar las debilidades defensivas que el campeón ha mostrado en este inicio de temporada.

Alineaciones probables

Para este partido, ambos entrenadores han alineado sus equipos con las siguientes formaciones probables:

Olimpia:

Portero : Roberto Olveira

: Roberto Olveira Defensores : Richard Olmedo, Carlos Rojas, Iván Barreto, Hugo Zabala

: Richard Olmedo, Carlos Rojas, Iván Barreto, Hugo Zabala Centrocampistas : Richard Domínguez, Julio César Ortiz, Enrique Leguizamón

: Richard Domínguez, Julio César Ortiz, Enrique Leguizamón Delanteros: Alejandro Redes, Derlis González, Brian Benítez

Atlético Tembetary:

Portero : Juan Pablo Chena

: Juan Pablo Chena Defensores : Andrés Paredes, Víctor Malvacio, Juan García, Rodrigo Barrios

: Andrés Paredes, Víctor Malvacio, Juan García, Rodrigo Barrios Centrocampistas : Luis Martínez, Carlos Cristaldo, Gastón Ferreira, Guillermo Riveros

: Luis Martínez, Carlos Cristaldo, Gastón Ferreira, Guillermo Riveros Delanteros: Jonathan Roa, Christian Esteche

Expectativas y pronóstico

El partido promete ser interesante y clave para ambos equipos, que necesitan el triunfo para reencaminar sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2025. Olimpia, a pesar de su irregular arranque, parte como favorito debido a su plantel y su historial reciente. Sin embargo, Atlético Tembetary no puede ser subestimado, ya que ha demostrado ser un equipo con carácter y capacidad para complicar a los grandes.

Con el partido siendo transmitido en vivo a través de Tigo Sports y la cobertura online de La República, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto de este encuentro que se presenta como una final tempranera para ambos equipos. Sin duda, el fútbol paraguayo tiene una cita imperdible esta noche en el Defensores del Chaco.