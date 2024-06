Your browser doesn’t support HTML5 audio

Países Bajos y Francia se enfrentarán este viernes, desde las 15 en el Red Bull Arena en Leipzig, por la segunda jornada del Grupo D de la Eurocopa. Ambos seleccionados, en el caso de ganar, alcanzarán los 6 puntos y ya se asegurarían la clasificación.

La Naranja Mecánica tuvo un debut complicado ante los polacos, donde empezaron perdiendo el partido pero Gakpo lo empató. En el final del partido, ingreso desde el banco el famoso Weghorst y en menos de un minuto le dio la victoria a los dirigidos por Ronald Koeman.

Weghorst off the bench to inspire Oranje 🟠#EURO2024 | #POLNED pic.twitter.com/6AzLm0bwYg

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024