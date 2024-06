Phil Foden, estrella del Manchester City y de la selección inglesa, se ha visto obligado a abandonar la concentración de Inglaterra en plena Eurocopa por un asunto familiar. La propia federación inglesa confirmó la salida de Foden, aunque los medios británicos no han precisado el motivo exacto, muchos apuntan al posible nacimiento de su tercer hijo.

❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.

He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024