Eslovaquia y Rumania se enfrentarán este miércoles, desde las 12 en el Deutsche Bank Park de Frankfurt, por la tercera fecha del Grupo E de la Eurocopa 2024, en un duelo trascendental por la clasificación a los octavos de final de la competencia y en el que ambos llegan en las mismas condiciones.

Eslovaquia, pese a su buen debut con la sorpresiva victoria por 1-0 frente a Bélgica, cayó 2-1 frente a Ucrania, un partido en el que habían empezado ganando con el gol de Ivan Schranz y que se lo dieron vuelta.

A Rumania, le pasó algo similar: habían goleado 3-0 a los ucranianos en un debut inmejorable, pero cayeron en el último compromiso por 2-0 frente a Bélgica. Estos resultados hacen que las cuatro selecciones del grupo lleguen a la última jornada con tres puntos y todo se decida este miércoles.

Belgium get their first points in Group E 🇧🇪#EURO2024 | #BELROU pic.twitter.com/jsnTBgIqmb

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024