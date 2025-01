El Liverpool, líder de la Premier League y de la Copa, afrontará este martes 14 de enero un partido crucial ante el Nottingham Forest, en el marco de la jornada 21 del campeonato inglés. El equipo de Jürgen Klopp se prepara para un complicado desafío fuera de casa, donde se mide ante uno de sus inmediatos perseguidores, que busca recortar puntos en la tabla.

Sin embargo, una baja inesperada ha llamado la atención en la previa del encuentro. Darwin Núñez, delantero uruguayo y uno de los futbolistas clave en la ofensiva de los ‘Reds’, no figura entre los convocados para el partido. El jugador no será ni titular ni suplente, lo que ha generado inquietud entre los aficionados y expertos del fútbol inglés.

⚪️ MATCHDAY ⚪️

The Reds travel to the City Ground to take on Nottingham Forest in the #PL 👊#WalkOn | #NFOLIV pic.twitter.com/C5nSxDwSd7

— Liverpool FC (@LFC) January 14, 2025