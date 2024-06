La Copa América 2024, que se está celebrando en Estados Unidos, tendrá un formato especial que incluirá a selecciones invitadas de la CONCACAF, entre las que se encuentra Jamaica. Esta decisión marca un hito significativo en la historia del fútbol caribeño y refleja la evolución de las competiciones de selecciones nacionales en América. Aquí explicamos las razones detrás de la participación de Jamaica en este prestigioso torneo.

Una de las razones principales por las cuales Jamaica participará en la Copa América 2024 es la expansión del torneo para incluir selecciones de la CONCACAF. Esta expansión tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre la CONMEBOL y la CONCACAF, brindando una oportunidad única para que los equipos de América del Norte, Central y el Caribe compitan contra algunas de las mejores selecciones de Sudamérica.

Jamaica Starting lineup to face Mexico in their opener for the Copa America tournament #jamaica #reggaeboyz #football pic.twitter.com/nsCFNTp6yz

— MG Sports Media (@MilitaryGooner) June 23, 2024