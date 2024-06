Kendry Páez es uno de los talentos emergentes más prometedores del fútbol ecuatoriano. Con tan solo 17 años, este joven centrocampista ya ha captado la atención de clubes importantes y aficionados en todo el mundo. Su habilidad en el campo, su visión de juego y su madurez futbolística lo han convertido en una figura clave tanto para su club actual como para la selección nacional de Ecuador.

Kendry nació el 4 de mayo de 2008, lo que lo coloca a la joven edad de 16 años en el centro de las expectativas y el futuro del fútbol ecuatoriano junto a Moises Caicedo.

Clubes

Páez comenzó su carrera en Independiente del Valle, uno de los clubes más destacados de Ecuador en la formación de jóvenes talentos. Desde su debut, ha mostrado una capacidad impresionante para controlar el balón y crear jugadas decisivas, lo que le ha valido comparaciones con algunos de los mejores centrocampistas del mundo.

Recientemente, Páez firmó con el Chelsea FC de la Premier League inglesa, un movimiento que subraya su potencial y las expectativas que los grandes clubes europeos tienen en él. Aunque todavía no ha debutado oficialmente con el primer equipo de Chelsea debido a su edad, este fichaje es un claro indicativo de su prometedor futuro.

Valor de mercado

El talento y el potencial de Kendry Páez no han pasado desapercibidos en el mercado de transferencias. Actualmente, su valor de mercado marca un total de 12 millones de euros. Este es un valor considerable para un jugador de su edad y refleja la confianza que los expertos y clubes tienen en su desarrollo y futura contribución al fútbol internacional.

Remember the name, Kendry Paez 🌟

A young star who is ripping up the rulebook and taking South America by STORM, Paez will don the number 10 for Equador at #CopaAmérica at just 17 years old 🔥

He could star in the #EmiratesFACup for Chelsea as early as the 2025-2026 season 👀 pic.twitter.com/bnk8ckt480

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 22, 2024