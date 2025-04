¿Por qué Liverpool y Everton son clásicos rivales? Historia y detalles del derby de Merseyside Un clásico con más de un siglo de historia

El fútbol inglés está marcado por rivalidades legendarias, pero pocas tienen el peso histórico y la intensidad emocional del derbi de Merseyside, protagonizado por Liverpool y Everton. Este enfrentamiento, que se ha disputado ininterrumpidamente en la máxima categoría del fútbol inglés desde 1962, es el más longevo de la élite del país y una de las citas imperdibles del calendario de la Premier League.

Un derbi singular en el fútbol mundial

A diferencia de otros clásicos de una misma ciudad, como Boca Juniors vs. River Plate o Lazio vs. Roma, el derbi de Merseyside se ha caracterizado por un ambiente menos hostil entre aficiones, ganándose el apodo de “el derbi amistoso”. Sin embargo, eso no implica que carezca de rivalidad o pasión. La cercanía geográfica de ambos clubes ha alimentado esta disputa, ya que sus estadios, Anfield y Goodison Park, están separados apenas por el Stanley Park, lo que ha convertido al enfrentamiento en una cuestión de orgullo barrial.

Orígenes de la rivalidad

El Everton, uno de los clubes fundadores de la Football League en 1888, jugó sus primeros encuentros en Anfield, pero una disputa con la administración del estadio lo llevó a mudarse a Goodison Park en 1892. Ese mismo año nació el Liverpool FC para ocupar Anfield, y desde entonces, la ciudad quedó dividida entre los colores rojos y azules.

Más allá de la proximidad, la rivalidad se agudizó en la década de 1980, cuando la violencia de los aficionados del Liverpool en Europa llevó a que los equipos ingleses fueran vetados de competiciones continentales. Esto perjudicó al Everton, que se encontraba en su mejor momento y quedó privado de participar en torneos internacionales.

En el pasado, también existieron diferencias políticas y religiosas, con Everton identificado con la comunidad católica y Liverpool con la protestante. Sin embargo, estos matices han ido perdiendo relevancia con el tiempo.

La tragedia de Hillsborough y la unidad de la ciudad

Si bien la rivalidad ha sido intensa dentro del campo, la tragedia de Hillsborough en 1989, en la que fallecieron 97 aficionados del Liverpool, unió a la ciudad como nunca antes. Muchos seguidores del Everton tenían amigos y familiares entre las víctimas, y desde entonces, ambos clubes han mantenido un respeto mutuo en los momentos más difíciles.

El presente: Liverpool domina, Everton lucha

En la última década, Liverpool ha vivido una era de éxito con Jürgen Klopp, conquistando la Premier League y la Champions League, mientras que Everton ha atravesado momentos difíciles, coqueteando con el descenso en varias temporadas. Esta diferencia de realidades ha inclinado la balanza en favor de los ‘Reds’, quienes parten como favoritos en la mayoría de los enfrentamientos recientes.

Hasta la fecha, el derbi se ha disputado en 242 ocasiones desde su primer encuentro en 1894. Liverpool ha salido vencedor en 98 oportunidades, mientras que Everton ha triunfado 67 veces. En 77 partidos, el marcador terminó en empate. Aunque los números favorecen a los ‘Reds’, la historia del derbi de Merseyside sigue escribiéndose con cada nuevo capítulo en esta histórica rivalidad.