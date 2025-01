¿Por qué Luis Diaz es criticado en Liverpool? A pesar de la victoria agónica del Liverpool, el desempeño de Luis Díaz como 'falso 9' sigue siendo objeto de duras críticas por su irregular rendimiento.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Liverpool gana, pero el debate sobre Luis Díaz persiste

Este sábado, el Liverpool logró una importante victoria por 2-0 ante Brentford, gracias a un doblete de Darwin Núñez en los últimos minutos. Sin embargo, el triunfo no ha estado exento de polémica, ya que el rendimiento de Luis Díaz, quien fue alineado como ‘falso 9’ una vez más, volvió a generar críticas.

A pesar de que los tres puntos fueron sumados, la sensación general es que el colombiano no termina de adaptarse a la posición central, lejos de su hábitat natural en la banda izquierda. La sustitución de Díaz por Núñez, quien cambió el curso del partido con sus goles, reavivó el debate sobre la efectividad del experimento táctico de Jürgen Klopp.

El experimento de Luis Díaz como ‘falso 9’

Un rol que no termina de convencer

Desde que el técnico Arne Slot decidió ubicar a Luis Díaz como ‘falso 9’ en lugar de su posición habitual en la banda, las críticas no han dejado de llover. Aunque el colombiano ha mostrado destellos de calidad en algunas ocasiones, su desempeño en el centro del ataque sigue sin convencer a los expertos y aficionados.

Contra Brentford, Díaz no logró influir en el juego como se esperaba, y el partido no se resolvió hasta su salida, cuando Darwin Núñez ingresó y anotó dos goles cruciales. Este cambio táctico volvió a poner en evidencia la dificultad de Díaz para encontrar su ritmo en un rol que no le es natural.

Las críticas se intensifican en el entorno de Liverpool

El análisis de los expertos

Tras el partido, varios periodistas y analistas dedicaron sus comentarios a la actuación de Luis Díaz, y la mayoría coincidió en que el experimento no ha dado los frutos esperados. En un análisis de This is Anfield, Sam Millne fue tajante: “Es difícil criticar a los Rojos después de una victoria por 2-0, pero a pesar de los esfuerzos, parece que el experimento de Luis Díaz como ‘falso 9’ fracasó nuevamente”.

Millne sugirió que, aunque la solución no sea necesariamente Darwin Núñez, sería más lógico que los delanteros se mantuvieran en su posición natural, mientras que los extremos, como Díaz, deberían jugar más abiertos.

Tom Eves también compartió una opinión similar, señalando que, además de las dificultades de Díaz para jugar por el centro, su rendimiento en el mediocampo deja mucho que desear. “Parece fuera de lugar en esa zona. Para mí está claro que no es un delantero”, comentó Eves.

¿Qué sigue para Luis Díaz?

La necesidad de adaptación

A pesar de las críticas, Luis Díaz sigue siendo una pieza importante en el esquema de Liverpool. Sin embargo, la adaptación a un rol que no le es cómodo parece ser uno de los mayores obstáculos para su rendimiento. La competencia en el ataque de los ‘Reds’, con jugadores como Núñez y Diogo Jota, también podría influir en su futuro en el equipo, sobre todo si la decisión de mantenerlo como ‘falso 9’ sigue sin ofrecer los resultados esperados.

Una victoria agridulce

La victoria de Liverpool en Brentford fue indudablemente crucial para mantener sus aspiraciones en la Premier League. No obstante, el rendimiento de Luis Díaz, que nuevamente fue señalado por su irregularidad, deja claro que el equipo aún tiene trabajo por hacer para encontrar su mejor alineación y ajustar sus estrategias. Mientras tanto, el futuro de Díaz en el centro de ataque de los ‘Reds’ sigue siendo una incógnita.