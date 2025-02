El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid este sábado 8 de febrero a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la vigésima tercera jornada de LaLiga 2024-2025. Carlo Ancelotti ha tomado una decisión táctica clave al dejar en el banquillo a Ferland Mendy y darle la titularidad a Fran García en el lateral izquierdo.

El Real Madrid confirmó su once inicial: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Ceballos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Ancelotti ha optado por un esquema sin grandes modificaciones, aunque algunos esperaban que Mendy fuese titular en la banda izquierda. Sin embargo, el técnico italiano ha preferido darle minutos a Fran García, en una decisión que parece responder tanto a razones tácticas como a la proximidad del duelo de Champions League ante el Manchester City.

Otro punto a destacar es la inclusión de Dani Ceballos en el mediocampo, acompañando a Valverde, lo que mantiene a Lucas Vázquez como lateral derecho. Existía la posibilidad de que Fede ocupara esa posición y que Camavinga regresara al once titular en la sala de máquinas, pero finalmente Ancelotti ha apostado por esta distribución.

El encargado de impartir justicia en este encuentro será César Soto Grado, árbitro manchego que ya ha dirigido dos derbis madrileños. En la temporada 2021/22, su arbitraje terminó con una victoria rojiblanca por 1-0, mientras que en la Copa del Rey de 2023 fue testigo del triunfo del Real Madrid.

Ferland Mendy's last ever career goal was a backheel in the Madrid derby in CDR last season!pic.twitter.com/AxSFHoAYsi

— Tamoghna (@ReyesDeUniverso) February 8, 2025