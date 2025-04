¿Por qué no juega Giuliano Galoppo en River por el debut de la Copa Libertadores? El mediocampista argentino no fue convocado por Marcelo Gallardo debido a que se resintió de su lesión y aún no hay una fecha estimada para su regreso a las canchas.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio River Plate afrontará su debut en la Copa Libertadores 2025 sin una de sus opciones en el mediocampo: Giuliano Galoppo. El volante no estará disponible para el partido ante Universitario de Deportes en Lima, luego de que se resintiera de la lesión que lo había mantenido fuera en las últimas semanas. ¡HOY JUEGA RIVER! ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/mUyyInYjmy — River Plate (@RiverPlate) April 2, 2025 Una recuperación que se complicó El mediocampista venía trabajando en su recuperación con la intención de estar a disposición para el estreno copero, pero en los últimos días volvió a sentir molestias y Marcelo Gallardo decidió no incluirlo en la convocatoria. El cuerpo médico del club prefiere no arriesgarlo y esperará su evolución antes de dar una estimación sobre su regreso. La incertidumbre sobre su estado físico genera preocupación en el cuerpo técnico, ya que no hay una fecha concreta para su vuelta a las canchas. El exjugador de Banfield es considerado una alternativa importante en la mitad de la cancha, por lo que su ausencia deja una baja sensible en el plantel. Gallardo prefiere no apurar su vuelta Si bien la ausencia de Galoppo representa un problema en el armado del equipo, Gallardo y su cuerpo técnico no quieren arriesgar una recaída mayor. La seguidilla de partidos que se avecina en la Libertadores y en la Liga Argentina hace que la prioridad sea que el mediocampista se recupere completamente antes de volver a la actividad. En su lugar, el DT deberá evaluar diferentes alternativas para suplir su ausencia en el once titular. Rodrigo Aliendro y Maxi Meza aparecen como los principales candidatos para ocupar su rol en la mitad de la cancha ante Universitario. 🚨 Giuliano Galoppo bajó cargas por la dolencia en la cicatriz del desgarro. DIFICIL que pueda viajar a Perú. Jugó los primeros 6 partidos del año. Se lesionó. Se perdió 6 partidos. Y jugó 45 minutos frente a Central. pic.twitter.com/cmyjubyNaz — SARITA (@sariskleit) March 31, 2025 ¿Cuándo volverá Giuliano Galoppo? Por el momento, no hay un plazo estimado para su regreso, y su evolución será clave para determinar cuándo podrá volver a ser una opción para River. Lo cierto es que se perderá el debut copero y podría estar ausente en los próximos compromisos, dependiendo de cómo avance su recuperación. River Plate arranca su camino en la Libertadores sin una de sus piezas en el mediocampo, pero con la expectativa de poder contar con Galoppo en las próximas jornadas. Mientras tanto, Gallardo deberá encontrar soluciones para cubrir su ausencia en el esquema del equipo.