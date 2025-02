El destino le juega una mala pasada a Lisandro Martínez. En medio de una temporada llena de altibajos físicos, el defensor del Manchester United volvió a ser víctima de una lesión severa que lo alejará de la competencia por un largo período. Durante el partido ante el Crystal Palace, por la Premier League, el argentino sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que lo obligará a pasar por el quirófano y enfrentar una recuperación que podría extenderse hasta ocho meses.

Con esta noticia, el zaguero se pierde el resto de la temporada europea, parte del próximo curso y, además, no podrá estar en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, dejando un vacío importante en la estructura defensiva de Lionel Scaloni.

El desafortunado episodio ocurrió cuando el partido transitaba el minuto 75. En un duelo individual con Ismaila Sarr, Lisandro Martínez intentó anticipar al delantero, pero su apoyo sobre la pierna izquierda resultó ser fatal. Inmediatamente, el argentino se desplomó en el césped, con gestos de dolor que evidenciaban la gravedad de la situación.

Entre lágrimas, Martínez pidió asistencia médica y tuvo que ser retirado en camilla, mientras sus compañeros observaban con preocupación. Tras la derrota 2-0, el entrenador del United, Rúben Amorim, confirmó lo peor:

“Es una noticia muy dura para nosotros. Licha no solo es un jugador fundamental, sino un líder dentro del vestuario. Lo vamos a extrañar mucho y ahora es el momento de apoyarlo en su recuperación”.

Horas más tarde, el club inglés emitió un comunicado oficial confirmando el diagnóstico:

“Lisandro Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido contra el Crystal Palace. Se está evaluando el tratamiento a seguir y todos en el Manchester United estaremos junto a él en este difícil proceso”.

Our hearts break for you, Licha 💔

We'll be with you during your recovery and know you'll be back stronger.#MUFC pic.twitter.com/1DjF5QtwgZ

— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2025