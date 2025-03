El Liverpool mantiene en vilo a sus aficionados de cara al crucial partido contra el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League. Cody Gakpo (25 años, Países Bajos), una de las piezas ofensivas del equipo, continúa en duda debido a una contusión que ha limitado su participación en los últimos entrenamientos.

Aunque el cuerpo médico no ha descartado completamente su presencia, el jugador aún no ha recibido el alta competitiva y su disponibilidad se definirá en las próximas horas.

Desde su llegada al equipo inglés, Gakpo se ha convertido en un futbolista importante en el esquema ofensivo. Su capacidad para jugar como centrodelantero o extremo le ha dado al técnico Arne Slot múltiples variantes en ataque.

Sin embargo, su posible ausencia ante el PSG obligaría al Liverpool a modificar su planteamiento ofensivo. En caso de que el neerlandés no llegue en condiciones óptimas, Darwin Núñez o Diogo Jota podrían asumir su rol en el once titular.

