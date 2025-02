Pablo Fornals volvió a ser titular en el Real Betis tras más de tres meses sin arrancar en el once inicial. Su reaparición ante el Alavés había sido una de las grandes novedades en el equipo de Manuel Pellegrini, quien lo colocó en el doble pivote junto a Johnny Cardoso con el objetivo de darle más creatividad y fluidez al mediocampo.

El impacto del castellonense fue inmediato. En el primer minuto de juego, filtró un pase preciso entre líneas que dejó a Vitor Roque en una inmejorable posición de gol. Fue una muestra del talento que Pellegrini esperaba recuperar con su vuelta, pero la historia tuvo un desenlace amargo: Fornals terminó el partido con molestias y abandonó el campo encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.

Si bien el club no ha confirmado una lesión grave, la preocupación es evidente. El mediocampista ya ha tenido problemas físicos esta temporada, perdiéndose una parte importante de la primera vuelta, y su regreso no estuvo exento de incertidumbre.

After five years at West Ham, Pablo Fornals is back in Spain and thriving at the heart of Real Betis’ midfield. @Sive_vishwa takes a look at Fornals’ reunion with Manuel Pellegrini and how he’s taken his game to the next level at Betis. https://t.co/SjoLYccUnz pic.twitter.com/fJRi5mP9Nw

La temporada de Fornals ha estado marcada por la irregularidad debido a sus problemas físicos. En los meses que estuvo fuera, Pellegrini tuvo que improvisar constantemente en la medular y en la banda derecha, buscando soluciones ante su ausencia.

Ahora, con su regreso, el técnico chileno planea darle un rol más central en la construcción de juego, donde el Betis ha mostrado carencias en las últimas semanas. Sin embargo, el estado físico del castellonense genera dudas, y los próximos entrenamientos serán clave para determinar si podrá estar en óptimas condiciones para los próximos compromisos.

En el equipo verdiblanco, su presencia es más necesaria que nunca tras la lesión de Giovani Lo Celso, quien estará varias semanas fuera. Fornals es una pieza clave para aportar creatividad en el mediocampo, pero cualquier recaída en sus molestias musculares podría apartarlo nuevamente de la rotación.

El regreso de Fornals no solo llega en un momento clave por la baja de Lo Celso, sino que también se da en medio de una reconfiguración del equipo en la zona ofensiva.

Por un lado, el canterano Jesús Rodríguez ha aprovechado cada oportunidad para consolidarse en el once, ganando protagonismo con actuaciones destacadas. Por otro lado, la llegada de Antony, fichado para reforzar el ataque, podría significar menos minutos para Fornals en el sector derecho si Pellegrini decide utilizarlo en esa posición.

Con este escenario, el exjugador del West Ham y el Villarreal podría tener más continuidad en el mediocampo, siempre y cuando supere sus molestias y se mantenga en óptimas condiciones.

🚨🟢 Pablo Fornals to Real Betis, here we go! Verbal agreement reached now with West Ham.

Understand deal has been agreed for €6m fixed fee plus €4m add-ons.

Betis, ready to complete documents and then deal will be signed. pic.twitter.com/y4wX4E8u02

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024