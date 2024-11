El Feyenoord de Rotterdam vive un buen momento en la Champions League, y aunque no contará con su delantero estrella, Santiago Giménez, las expectativas de triunfo son altas para el próximo encuentro ante el Salzburg. El mexicano se encuentra fuera de las canchas desde finales de septiembre debido a una lesión que aún lo mantiene en recuperación, sin embargo, su ausencia no ha pesado demasiado en el equipo holandés.

La “ausencia del Chaquito”, como lo apodan sus seguidores, no ha impedido que el Feyenoord se luzca en sus compromisos internacionales. Las victorias recientes contra el Girona y el Benfica, ambas como visitante, han colocado a los de Rotterdam en una posición ventajosa dentro de su grupo y han reforzado la confianza de su plantilla en superar la Fase de Liga.

This is nothing, see you soon. ❤️‍🔥💪🏼 pic.twitter.com/S673dXdFDF

— Santiago Gimenez (@Santigim11) September 24, 2024