La rivalidad entre Chelsea y Arsenal es más que un simple enfrentamiento deportivo: es un choque entre dos mundos con orígenes y filosofías contrastantes. Aunque no siempre ha sido el partido principal en el calendario de ambos clubes, los recientes éxitos de Chelsea y el linaje histórico de Arsenal han hecho de este duelo uno de los más esperados de la Premier League inglesa.

Para los aficionados, el valor del enfrentamiento entre Chelsea y Arsenal es innegable. Según una encuesta realizada en el año 2000, los fanáticos de Arsenal consideran a Chelsea el tercer rival más importante, tras el Manchester United y el Tottenham. Sin embargo, para los seguidores de Chelsea, el Arsenal ocupa el primer lugar como el equipo al que más desean vencer. Además, los Gunners catalogan a los Blues como el club que menos simpatizan, mientras que los fanáticos del Chelsea consideran al Arsenal como el segundo equipo más antagónico, solo después del Liverpool.

