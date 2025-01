¿Por qué Vinicius Jr no jugará frente al Real Valladolid por la Jornada 21 en LaLiga? El astro brasileño se perderá el encuentro por LaLiga tras su expulsión en el duelo ante Valencia. Ancelotti apuesta por Brahim Díaz como reemplazo en un partido crucial para los Merengues.

25/01/2025 · 11:37 AM

El Real Madrid enfrentará al Real Valladolid este sábado en el Estadio José Zorrilla, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga, con una baja que no pasa desapercibida: Vinícius Junior no estará en el once titular ni en el banco de suplentes. La ausencia del brasileño supone un desafío importante para los dirigidos por Carlo Ancelotti, que buscarán consolidarse como líderes del campeonato.

¿Por qué no juega Vinícius Junior? La expulsión que marcó la diferencia

Vinícius Junior, pieza clave en el esquema ofensivo del Real Madrid, está fuera de acción debido a una suspensión tras los acontecimientos del partido contra el Valencia. En aquel encuentro disputado en Mestalla, el atacante brasileño reaccionó de forma antideportiva, golpeando deliberadamente a un rival en la cabeza sin que el balón estuviera en juego.

La acción, calificada como conducta violenta, le valió una tarjeta roja directa y una sanción que le impide participar en varias jornadas de LaLiga, incluida la de este sábado. El Comité de Disciplina no tuvo contemplaciones, y el jugador quedó fuera de la convocatoria, dejando un vacío significativo en el ataque merengue.

Brahim Díaz: el elegido para suplir a Vini

Ante la ausencia del #7, Carlo Ancelotti ha optado por Brahim Díaz como titular. El mediapunta español tendrá la responsabilidad de aportar creatividad y desequilibrio en el último tercio del campo, complementando a figuras como Mbappé y Rodrygo en el frente ofensivo.

Ancelotti se mostró confiado en la capacidad de Brahim para cumplir con las expectativas: “Brahim ha demostrado ser un jugador versátil y preparado. Confío plenamente en que aprovechará esta oportunidad”, señaló el técnico italiano en la previa del encuentro.

Un duelo crucial para ambos equipos

El partido, programado para este sábado 25 de enero a las 15:00 (hora del Este de EE. UU.), enfrenta a dos equipos con objetivos opuestos. Mientras el Real Madrid lidera LaLiga con una ventaja mínima sobre el Atlético de Madrid, el Valladolid lucha por alejarse de la zona de descenso.

El Estadio José Zorrilla será testigo de un enfrentamiento en el que los locales buscarán sorprender a un gigante, mientras los Merengues intentarán mantener su dominio en el certamen doméstico, pese a las ausencias y la presión de sus perseguidores.

¿Dónde ver el partido en vivo?

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Izzi Go y Sky Sports, mientras que en Estados Unidos estará disponible en ESPN, ESPN+ y Fubo. Además, se podrá seguir el minuto a minuto en diversas plataformas digitales.

Alineaciones probables: ¿cómo saltarán al campo?

Valladolid: Hein; Luis Pérez, Javier Sánchez, David Torres, Lucas Rosa; Mario Martín, Kike Pérez, Amallah; Anuar, Marcos André, Amath.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Brahim, Mbappé, Rodrygo.

Un partido para superar adversidades

La ausencia de Vinícius Junior será una prueba para el Real Madrid, que deberá encontrar soluciones sin su figura ofensiva más consistente. Por otro lado, el Valladolid buscará aprovechar esta baja para dar la sorpresa y sumar puntos valiosos en su lucha por la permanencia.

Con el liderazgo en juego y una afición que espera espectáculo, este encuentro promete emociones hasta el último minuto. ¿Logrará el Madrid imponerse pese a las adversidades, o el Valladolid hará valer su condición de local? El destino de LaLiga sigue en disputa.