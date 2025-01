Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Arsenal llega al encuentro motivado tras vencer al Tottenham en el derbi del norte de Londres con goles de Leandro Trossard y Dominic Solanke. Los dirigidos por Mikel Arteta han sido consistentes en la competición, sumando 12 victorias en 21 partidos, con un balance positivo de 41 goles anotados frente a solo 19 recibidos.

Como locales, los Gunners han demostrado ser una fortaleza en el Emirates Stadium, acumulando siete victorias y tres empates en 10 encuentros. Su desempeño en casa refuerza su condición de favoritos, pero saben que enfrentar al Aston Villa no será una tarea sencilla.

