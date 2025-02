Previa Aston Villa vs Cardiff City: Cómo llegan los equipos, análisis y más Los 'Villanos' buscan recuperarse tras un golpe duro, mientras que los 'Bluebirds' intentan seguir sorprendiendo en la copa

El Aston Villa y el Cardiff City se enfrentarán en un duelo que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos. Mientras los dirigidos por Unai Emery buscan recomponerse de una dolorosa derrota y mantenerse en la lucha por los puestos europeos, el conjunto galés intentará prolongar su buen momento en la copa y dejar atrás sus preocupaciones en la Championship.

MATCHDAY — UP THE VILLAAA 🟣 pic.twitter.com/SNPUZDAFQi — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 28, 2025

Aston Villa y su lucha por la estabilidad

El Aston Villa ha vivido semanas de contrastes. Tras un empate ante el Liverpool (2-2) y una valiosa victoria sobre el Chelsea (2-1), el equipo sufrió un duro golpe con la derrota 4-1 frente al Crystal Palace en Selhurst Park, lo que complicó seriamente sus aspiraciones de clasificar a la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva.

Ahora, el conjunto de Birmingham afronta un calendario exigente, con un doble enfrentamiento ante el Club Brujas en el horizonte. La ida, programada para el próximo martes, hace que Unai Emery considere rotaciones en su once inicial contra Cardiff. Este partido representa una oportunidad ideal para dar descanso a jugadores clave y brindar minutos a otros futbolistas que han tenido menos participación. Nombres como Daniil Malen, Leon Bailey, Ian Maatsen, Marcus Rashford, Marco Asensio y Robin Olsen podrían ser parte del once titular, e incluso no se descarta la presencia de algún joven de la academia en la alineación.

Cardiff City, entre la gloria y la lucha por la permanencia

El Cardiff City ha logrado avanzar a la quinta ronda de la copa después de 11 años de ausencia en esta instancia. En las fases previas, eliminó a equipos de su misma categoría, la Championship, como Sheffield United y Stoke City. Su duelo ante los Potters fue una montaña rusa de emociones: tras adelantarse con dos goles tempraneros, sufrió una remontada (2-3), igualó el marcador y terminó imponiéndose en una dramática tanda de penaltis.

Sin embargo, el panorama en la liga es preocupante. Cardiff se encuentra en la parte baja de la tabla y lucha por evitar el descenso. En febrero, sufrió una racha de cuatro partidos sin victorias, incluyendo una humillante derrota 0-7 contra Leeds. No obstante, lograron cortar esa mala seguidilla con un triunfo 1-0 sobre Hull City, resultado que les permitió ampliar su ventaja sobre la zona de descenso a seis puntos.

Las bajas condicionan a Cardiff

El equipo de Omer Riza viajará a Birmingham con varias ausencias clave. Su arquero titular, Jak Alnwick, sufrió una lesión que lo dejará fuera por el resto de la temporada. Además, el capitán Joe Rolls tampoco estará disponible, mientras que la gran estrella del equipo, Aaron Ramsey, apenas está retomando ritmo tras estar casi seis meses fuera por lesión.

Un duelo con objetivos distintos

Aston Villa y Cardiff City llegan a este enfrentamiento con motivaciones muy diferentes. Mientras los ‘Villanos’ buscan recuperar el rumbo y dosificar energías para su compromiso europeo, los ‘Bluebirds’ intentarán prolongar su sueño copero en medio de su batalla por la permanencia. ¿Quién saldrá mejor parado de este choque? La respuesta se definirá en el césped.