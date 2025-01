Atalanta atraviesa un momento complicado, pero esta noche tiene la oportunidad de resurgir en su estadio, el Gewiss, cuando reciba al Sturm por la fase de grupos de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini llega al partido tras una serie de resultados decepcionantes que lo han alejado de la pelea por el Scudetto en la Serie A y han puesto en duda su consistencia.

Resultados que no acompañan el buen juego

Desde su última participación en Champions, donde cayeron ante el Real Madrid, la Diosa no ha logrado levantar cabeza. Aunque su rendimiento en el campo ha mostrado destellos positivos, los resultados han sido adversos. Su derrota en la Supercopa italiana frente al Inter y los recientes tropiezos en Serie A —un empate contra Udinese y una derrota ante el Napoli— han generado inquietud en los aficionados.

La caída ante el Napoli, en un electrizante 2-3, rompió una racha de 15 partidos invictos en liga. “Fuimos mejores que el Napoli, pero cometimos errores que nos costaron caro. A veces, la suerte no está de tu lado. Este partido debe darnos fuerza para seguir adelante,” declaró Gasperini tras ese encuentro.

#UCL | S4 ep7: Faccia a faccia con la tempesta – Face to face with the storm 🌪️⛈️#AtalantaSturmGraz #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/7yDMDAczR5

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 21, 2025