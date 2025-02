El conjunto dirigido por David Moyes afronta el partido con renovado optimismo. Tras alejarse de la zona de descenso con tres victorias consecutivas en la Premier League, los Toffees tienen la mirada puesta en la FA Cup, una competición que les ha sido esquiva en los últimos años.

El reciente triunfo por 4-0 sobre Leicester no solo reforzó su confianza, sino que revitalizó el ambiente en su mítico estadio, que vive sus últimos meses de historia antes de que el club se traslade al moderno Bramley-Moore Dock este verano.

Los Cherries llegan a Goodison Park con la ambición de avanzar por primera vez a las semifinales del torneo. Sin embargo, su camino no será fácil, ya que Andoni Iraola enfrenta una lista considerable de bajas que limita sus opciones tácticas.

A pesar de su reciente derrota 0-2 ante el Liverpool, Bournemouth ha mostrado solidez en la Premier League, donde se mantiene a solo tres puntos de las posiciones de Champions League.

