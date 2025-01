Your browser doesn’t support HTML5 audio

El desenlace de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2024-25 llega con un enfrentamiento de alto voltaje en la Arena Nacional de Bucarest. El FCSB, una de las revelaciones del torneo, recibe este jueves 30 de enero al Manchester United en un choque que definirá qué equipo avanza directamente a los octavos de final y cuál deberá disputar un playoff para mantenerse en la competencia.

El conjunto inglés, con Ruben Amorim al mando, ha mejorado su rendimiento en las últimas semanas, pero aún no convence del todo. Por su parte, los campeones rumanos llegan en un gran momento y sueñan con dar la sorpresa ante su afición.

El FCSB ha sido una de las grandes revelaciones de la fase de grupos. Con solo una derrota en siete partidos, el equipo dirigido por Elias Charalambous ha demostrado resiliencia y carácter en el torneo.

🔹 “No hemos llegado hasta aquí para conformarnos”, ha afirmado el técnico, dejando claro que sus jugadores pelearán hasta el final por asegurar el pase directo a los octavos de final.

Su victoria más reciente ante el Qarabag (3-2) fue un reflejo de su espíritu de lucha: remontaron en dos ocasiones para sellar un triunfo que los mantiene en la pelea. Con 14 puntos en la clasificación, un empate podría ser suficiente para meterse entre los ocho mejores, pero una victoria contra el Manchester United les garantizaría la clasificación directa.

El historial contra equipos ingleses no es alentador para el conjunto rumano: en sus últimos cuatro enfrentamientos, ha sufrido derrotas abultadas, encajando 20 goles y marcando solo dos. Sin embargo, la confianza con la que han encarado esta Europa League les permite soñar con romper esa mala racha.

Our final #UEL fixture of the league stage approaches ⏳#MUFC pic.twitter.com/dlV4Ju0Uih

— Manchester United (@ManUtd) January 28, 2025