La jornada 22 de la Premier League trae un enfrentamiento que enfrenta a dos equipos con aspiraciones radicalmente opuestas. Este domingo, a las 16:30 (hora local), Ipswich Town recibe a Manchester City en el Portman Road Stadium. Mientras los locales buscan desesperadamente sumar puntos para salir de los puestos de descenso, los visitantes intentan mantenerse firmes en su lucha por alcanzar las posiciones de competiciones europeas.

El Ipswich Town llega a este encuentro después de caer derrotado 2-0 ante Brighton & Hove Albion, un resultado que agrava su delicada situación en la tabla. Con solo tres victorias en 21 partidos, el equipo de Kieran McKenna ha mostrado una preocupante vulnerabilidad defensiva, acumulando 37 goles en contra y solo 20 a favor.

En casa, su rendimiento ha sido decepcionante: una victoria, seis derrotas y cuatro empates en 11 partidos. Portman Road, lejos de ser una fortaleza, se ha convertido en un campo difícil para los locales, quienes necesitan mejorar considerablemente si aspiran a la permanencia.

Por otro lado, Manchester City llega tras un empate a dos ante Brentford, un resultado que dejó a los de Pep Guardiola con sabor agridulce. Con 10 victorias en 21 encuentros y una diferencia de goles favorable (38 a favor y 29 en contra), los “Citizens” buscan aprovechar este duelo para sumar tres puntos y acercarse a los primeros puestos.

Fuera de casa, Manchester City ha mostrado una versión menos dominante, con un balance de cuatro victorias, cuatro derrotas y tres empates. Sin embargo, su calidad individual y colectiva lo posiciona como claro favorito en este enfrentamiento.

