Previa KAA Gent vs Real Betis: Cómo llegan los equipos y todo lo que tenés que saber El equipo verdiblanco busca recuperar su mejor versión en Bélgica tras una racha complicada en LaLiga

El Real Betis Balompié se juega una carta decisiva este jueves cuando visite al KAA Gent en la ida de los playoffs de la UEFA Conference League, con el objetivo de dar el primer golpe en la eliminatoria y encaminar su clasificación a los octavos de final. El partido se disputará a las 21:00 (hora local) en el Ghelamco Arena de Gante, en un escenario desafiante para los dirigidos por Manuel Pellegrini, que llegan con algunas dudas tras su último tropiezo en LaLiga.

Un Betis en busca de respuestas tras su última derrota

El cuadro verdiblanco no atraviesa su mejor momento. Su última presentación en el torneo doméstico dejó un sabor amargo tras una derrota en Balaídos, lo que ha generado ciertas críticas sobre su rendimiento y su capacidad para afrontar los desafíos europeos.

El factor climático también podría jugar un papel importante en el duelo ante el Gent, ya que se espera una jornada con bajas temperaturas y viento en Gante, condiciones similares a las que el equipo ya enfrentó en la fase de grupos durante su visita a Praga. Adaptarse a estas circunstancias será clave para el conjunto de Pellegrini si quiere salir con un resultado positivo de tierras belgas.

Respaldo a Pellegrini en medio de la incertidumbre

A pesar de la situación deportiva, la dirigencia del club mantiene su confianza en Manuel Pellegrini. Ramón Alarcón, CEO del Betis, fue claro al respaldar al técnico chileno, disipando cualquier rumor sobre su futuro inmediato.

“Manuel Pellegrini tiene contrato por un año y medio más, y no hay señales de que no lo vaya a cumplir. En el fútbol todo puede pasar, pero en el club no hay debate sobre el entrenador. Nuestra prioridad es el rendimiento en el campo y enfocarnos en los próximos partidos contra el Gent,” declaró Alarcón.

Preparación con bajas y dudas en la plantilla

El Betis llegó a este compromiso con algunas preocupaciones en cuanto a su plantel. Durante la semana, Cédric Bakambu, Ricardo Rodríguez y Jesús Rodríguez entrenaron de manera diferenciada. Bakambu estuvo ausente debido a una gastroenteritis, mientras que los otros dos jugadores fueron dosificados en sus cargas de trabajo. Sin embargo, los tres completaron la última sesión de entrenamiento antes del viaje a Bélgica, lo que aumenta sus posibilidades de estar disponibles para el partido.

En cuanto a las bajas confirmadas, el equipo verdiblanco no podrá contar con Cucho Hernández, quien no fue inscrito en la competición por falta de plazas. Además, Aitor Ruibal y Héctor Bellerín no estarán disponibles para ocupar el lateral derecho, mientras que William Carvalho y Pablo Fornals son bajas sensibles en el centro del campo. A esto se suma la ausencia de Noble Mendy, quien pese a estar registrado en la lista de la Conference League, sigue en proceso de recuperación por lesión.

Agenda del equipo antes del partido

El Real Betis mantendrá su planificación habitual para los viajes europeos. El equipo entrenará este miércoles por la tarde en el Ghelamco Arena, donde Manuel Pellegrini y Marc Roca ofrecerán una conferencia de prensa previa al partido.

La ida de los playoffs de la UEFA Conference League se jugará este jueves 13 de febrero a las 21:00 horas, en lo que será un desafío crucial para los verdiblancos.

Dónde ver el partido en vivo

Los aficionados podrán seguir el choque entre Gent y Betis en vivo a través de Movistar Liga de Campeones (canal 60 en Movistar y 115 en Orange TV), así como en TV Bar (canal 300) para diversos establecimientos.

Con la clasificación en juego y la necesidad de mejorar su imagen reciente, el Betis afronta una prueba de carácter en Bélgica. ¿Podrá el equipo de Pellegrini dar un golpe de autoridad y acercarse a los octavos de final?