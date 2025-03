El fútbol inglés está lleno de rivalidades apasionantes, y cuando dos equipos de la misma región se enfrentan con una plaza en los cuartos de final de la FA Cup en disputa, la tensión suele estar garantizada. Sin embargo, en el caso de Preston North End y Burnley, la emoción ha brillado por su ausencia dentro del campo en los últimos enfrentamientos.

A pesar de la hostilidad entre ambas aficiones y la importancia del encuentro, los duelos recientes entre estos equipos han sido más efectivos como somnífero que como espectáculo futbolístico. Sin goles en 180 minutos de juego esta temporada, Preston y Burnley buscarán cambiar la historia en un partido donde, esta vez sí, debe haber un ganador.

Back on our travels this weekend for tomorrow's early KO ⏳

Your Preston prep is right here in our match preview 📋

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 28, 2025