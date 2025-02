Previa Sarmiento vs San Martín de San Juan: Cómo llegan los equipos, alineaciones y más por la Liga Profesional El equipo sanjuanino viaja a Junín con la intención de sumar su primera victoria en el Torneo Apertura 2025.

Situación de los equipos

Sarmiento llega a este compromiso con un rendimiento preocupante. Tras un inicio con derrota 2-1 frente a Independiente, el equipo de Javier Sanguinetti no logró revertir su situación: empató sin goles como local ante Godoy Cruz y cayó 2-0 frente a Lanús en la última jornada. La falta de contundencia y las desconcentraciones defensivas son los principales desafíos que enfrenta el equipo juninense.

Por su parte, San Martín de San Juan, recién ascendido a la máxima categoría, también busca acomodarse al exigente ritmo de la Liga Profesional. El conjunto dirigido por Rubén Forestello comenzó el torneo con una derrota 1-0 frente a Atlético Tucumán, pero logró sumar dos empates consecutivos sin goles ante Deportivo Riestra y Rosario Central. A pesar de haber mostrado solidez defensiva, el equipo sanjuanino sigue en deuda con el gol, una preocupación latente en el vestuario.

Un duelo clave por los promedios

La importancia del partido radica en la pelea por la permanencia. Actualmente, San Martín tiene un punto más que Sarmiento, pero una victoria del conjunto sanjuanino lo colocaría por encima de su rival en la tabla de promedios, lo que genera preocupación en Junín, aunque el torneo recién comienza.

Resultados recientes en la lucha por la permanencia

La tercera fecha dejó resultados que impactan en la lucha por no descender. Tigre (1-0 vs. Unión), Independiente Rivadavia (3-0 vs. Belgrano), Barracas Central (1-0 vs. Banfield) y Deportivo Riestra (3-0 vs. Atlético Tucumán) sumaron de a tres. Por otro lado, además del empate de San Martín, cayeron equipos comprometidos como Banfield (0-1 vs. Barracas Central), Aldosivi (0-1 vs. Newell’s), Gimnasia (0-2 vs. Independiente) y Central Córdoba (1-2 vs. Defensa y Justicia).

El objetivo de San Martín

El Verdinegro sigue buscando su primera victoria y necesita cortar su sequía goleadora. “Queremos cambiar la imagen ofensiva del equipo. Los muchachos están mentalizados en que este partido es fundamental”, declaró el técnico Forestello.

El duelo ante Sarmiento se presenta como una prueba decisiva para San Martín, que quiere empezar a sumar de a tres para fortalecer su camino en la Liga Profesional.

Alineaciones probables y esquemas tácticos

Ambos conjuntos optarían por un esquema táctico 3-5-2, priorizando la solidez defensiva y el control en el mediocampo.

Sarmiento de Junín (3-5-2)

Entrenador: Javier Sanguinetti

Portero: Lucas Acosta

Defensores: Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Santiago Morales

Mediocampistas: Alex Vigo, Gabriel Díaz, Federico Paradela, Manuel García, Gabriel Carabajal

Delanteros: Leandro Suhr, Pablo Magnin

Cambios posibles: Juan Andrada, Thyago Ayala, Facundo Roncaglia, Jeremías Vallejos, Iván Morales, Franco Frías, Valentín Burgoa, Elián Giménez, Yair Arismendi, Joaquín Gho, Tomás Guiacobini, Agustín Seyral

Bajas: Manuel Mónaco

San Martín de San Juan (3-5-2)

Entrenador: Raúl Antuña

Portero: Matías Borgogno

Defensores: Rodrigo Cáseres, Esteban Burgos, Luciano Recalde

Mediocampistas: Lucas Diarte, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena

Delanteros: Ayrton Portillo, Sebastián González, Tomás Fernández, Federico Anselmo

Cambios posibles: Leonel Álvarez, Horacio Tijanovich, Federico Bonansea, Damián Adín, Juan Cavallaro, Gastón Moreyra, Nicolás Watson, Edwuin Pernía, Franco Toloza, Hernán López, Marco Iacobellis, Jonathan Menéndez

Detalles del partido