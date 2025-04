Your browser doesn’t support HTML5 audio

Talleres y São Paulo se enfrentan este miércoles 2 de abril por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025. El partido se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 21:30 (hora de Argentina y Brasil), con el arbitraje del chileno Felipe González Alveal.

En los últimos cinco encuentros entre ambos, Talleres ha logrado dos victorias, mientras que São Paulo ganó en una ocasión. El único empate se registró en un cruce previo por la Copa Libertadores.

El último antecedente entre ambos equipos en este torneo fue el 29 de mayo de 2024, cuando el conjunto brasileño se impuso por 2-0 en la fase de grupos.

Fecha 6: vs. São Paulo – 27 de mayo | 19:00 horas

Fecha 5: vs. Libertad – 15 de mayo | 19:00 horas

Fecha 4: vs. Libertad – 8 de mayo | 19:00 horas

Fecha 3: vs. Alianza Lima – 22 de abril | 21:30 horas

Fecha 2: vs. Libertad – 8 de abril | 19:00 horas

Fecha 6: vs. Talleres – 27 de mayo | 19:00 horas

Fecha 5: vs. Libertad – 14 de mayo | 21:30 horas

Fecha 4: vs. Alianza Lima – 6 de mayo | 19:00 horas

Fecha 3: vs. Libertad – 23 de abril | 21:30 horas

Fecha 2: vs. Alianza Lima – 10 de abril | 21:30 horas

