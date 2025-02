Los Cottagers, dirigidos por Marco Silva, atraviesan una temporada sólida en la Premier League, ocupando la mitad de la tabla y alejados de los puestos de descenso. Gran parte de este éxito se debe al renacer goleador de Raúl Jiménez, quien ha anotado 9 goles y proporcionado 2 asistencias en la liga.

Después de vencer al Watford 4-1 en la tercera ronda, Fulham llega a Wigan con confianza, habiendo conseguido importantes victorias recientes, como el 2-1 frente al Newcastle y el 2-0 contra Leicester. Sin embargo, las bajas de Harry Wilson, Kenny Tete y Reiss Nelson limitan las opciones del técnico portugués.

Jugadores a seguir:

El equipo dirigido por Shaun Maloney ocupa el 16º puesto en la League One, sin posibilidades realistas de ascender al Championship esta temporada. Sin embargo, la FA Cup ofrece un escenario perfecto para soñar con una hazaña.

Con un empate 1-1 contra Lincoln City en su último encuentro, Wigan busca mejorar su rendimiento. El DW Stadium será fundamental para intentar frenar el ataque del Fulham y aprovechar cualquier oportunidad a balón parado.

