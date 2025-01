¿Qué jugador colombiano se ofreció para jugar con James en León de México? El astro colombiano muestra interés por la Liga MX tras la llegada de James Rodríguez al León.

La reciente incorporación de James Rodríguez al Club León ha dado un giro inesperado a la Liga MX, no solo por el talento del colombiano, sino por la posibilidad de sumar a otro nombre de peso mundial al fútbol mexicano. Tras su llegada al conjunto Esmeralda, James Rodríguez ha dejado claro que su misión no se limita solo a consolidarse como un referente dentro del equipo, sino a impulsar el arribo de otras figuras internacionales. Y, parece que una de esas figuras podría ser Juan Guillermo Cuadrado, quien no dudó en mostrar su disposición para seguir los pasos de su compatriota.

El actual lateral derecho de la Serie A, que milita en el Atalanta, se pronunció sobre la posibilidad de unirse al León durante una entrevista tras el reciente empate 2-2 de su equipo frente al Barcelona en la Liga de Campeones. Cuando un periodista de TNT Sports le preguntó por el impacto de la llegada de James al fútbol mexicano y la chance de jugar juntos, Cuadrado no escondió su entusiasmo: “Me gusta mucho el fútbol mexicano. Si el panita me llama, estoy ahí a disposición para ir a correr juntos”, respondió el colombiano, dejando abierta la puerta para una futura llegada al balompié azteca.

El comentario de Cuadrado, quien ha jugado en grandes equipos europeos como el Juventus y ahora el Atalanta, no pasó desapercibido entre los aficionados y medios de comunicación. Con una carrera destacada tanto a nivel de clubes como en la selección colombiana, la posible unión con Rodríguez no parece un sueño tan lejano.

El Club León, que en los últimos años ha ido construyendo una plantilla competitiva, está viviendo una etapa dorada con la incorporación del talentoso mediocampista James Rodríguez. El jugador, quien dejó el Rayo Vallecano para unirse a los Esmeraldas, ya ha demostrado su calidad, incluso marcando un gol en su debut en la Liga MX. Además de su aporte futbolístico, su llegada ha provocado una expectativa que podría abrir las puertas a más figuras colombianas en el club.

Si bien la respuesta de Cuadrado es una declaración de intenciones, su llegada al León dependerá de varios factores, incluidos los intereses de su actual equipo y las negociaciones que puedan surgir. Sin embargo, no cabe duda de que la posibilidad de ver a los dos colombianos en la misma plantilla es una noticia que ilusiona a los aficionados de la Liga MX, quienes ya sueñan con una dupla de lujo para la próxima temporada.

La pregunta es: ¿Será el llamado de James Rodríguez suficiente para convencer a Cuadrado de dar el salto a México? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la idea ya ha sembrado una semilla de esperanza en los seguidores del fútbol mexicano.