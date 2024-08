La Serie A, una de las ligas de fútbol más prestigiosas de Europa, sigue siendo un imán para los jugadores argentinos que buscan brillar en el viejo continente. La temporada 2024/25 no es la excepción, con un notable número de futbolistas de Argentina desempeñándose en diversos clubes de Italia. Esta presencia refuerza la influencia de la albiceleste en el fútbol internacional, destacando el talento y la versatilidad de sus representantes.

Atalanta:

En el club de Bérgamo, el arquero Juan Musso es una pieza clave, conocido por su capacidad de reacción y liderazgo en la portería. Junto a él, el delantero Mateo Retegui continúa haciendo olas con su habilidad ofensiva, contribuyendo significativamente al ataque de Atalanta.

Bologna:

Santiago Castro, delantero de Bologna, está demostrando su capacidad para marcar la diferencia en el frente ofensivo, consolidándose como una promesa en ascenso en la Serie A.

🇦🇷 Understand FC Dallas and Bologna are both showing interest in signing Argentinian forward Santiago Castro.

Born in 2004, Castro could leave in January — as interest is growing. pic.twitter.com/wpXO9rxEoE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023