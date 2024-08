La temporada 2024/2025 de la Serie A promete ser una emocionante aventura para los aficionados al fútbol, no solo por los equipos establecidos, sino también por la emergente generación de jóvenes talentos que buscan dejar su huella en el calcio italiano. A continuación, presentamos una lista de diez promesas que podrían marcar la diferencia en esta campaña:

1. Alberto Manzoni (ATALANTA, 2005)

Con la temporada a punto de comenzar, Atalanta se enfrenta a desafíos significativos con las bajas de Scalvini y Scamacca por lesiones graves, y la posible salida de Koopmeiners. Sin embargo, el joven Alberto Manzoni se perfila como una de las revelaciones. Su habilidad y energía podrían ser cruciales para el equipo en una temporada que, a pesar de las dificultades, promete ser vibrante.

2. Ali Jasim (COMO, 2004)

El equipo de Como ha hecho olas en el mercado de fichajes con la llegada de figuras como Reina y Varane, pero será Ali Jasim quien podría captar la atención de los aficionados. El mediocampista iraquí representa una de las pocas certezas en un equipo que enfrentará una temporada exigente. Su capacidad para manejar el ritmo del juego será fundamental para Como.

3. Yan Bisseck (INTER DE MILÁN, 2000)

Inter de Milán sigue siendo uno de los favoritos al título gracias a una plantilla sólida y a la habilidad de manejar eficientemente el mercado de fichajes. Yan Bisseck, joven defensor alemán, es una pieza clave en el esquema del técnico, aportando estabilidad y potencial en la línea defensiva del equipo.

4. Kenan Yildiz (JUVENTUS, 2005)

Con la salida de Allegri y la llegada de Motta, Juventus está en una fase de reconstrucción. Kenan Yildiz, prometedor centrocampista turco, es una de las jóvenes promesas que podría tener un papel importante en esta transición. Aunque el equipo ha tenido problemas en la pretemporada, la llegada de Yildiz ofrece un rayo de esperanza para el futuro cercano.

Kenan Yıldız is the new number 10 of Juventus Football Club. 🔟🖤🤍 pic.twitter.com/TSkSAGviCx

5. Diego González (LAZIO, 2003)

La salida de figuras clave como Luis Alberto e Immobile deja un vacío significativo en Lazio. A pesar de un mercado de fichajes poco inspirador, Diego González podría ser uno de los jóvenes que intente llenar estos espacios. El paraguayo debe demostrar que puede ser una pieza fundamental en una temporada que no pinta fácil para el equipo romano.

6. Francesco Camarda (MILAN, 2008)

Aunque AC Milan ha tenido un mercado de fichajes algo modesto, la presencia de Francesco Camarda es una nota de optimismo. Con solo 16 años, el delantero italiano promete ser una estrella en ascenso. La continuidad de Leao también es una gran noticia para el club, que espera que Camarda pueda aportar frescura y talento.

7. Christian Garofalo (NAPOLI, 2007)

Napoli se encuentra en una situación de transición bajo el mando de Conte. Christian Garofalo, mediocampista italiano, es una de las jóvenes promesas que podría influir en el rendimiento del equipo. A pesar de algunos contratiempos, Garofalo tiene el potencial de convertirse en un jugador clave en la plantilla napolitana.

Christian Garofalo who is regular for the Azzurri under 17 NT and won the U17 Euros last month has signed his first professional contract with #Napoli.

[via his agency Team Raiola] pic.twitter.com/CHujgPhA5J

— Napoli Zone (@TheNapoliZone) July 2, 2024