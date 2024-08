En el competitivo escenario del fútbol italiano, donde se encuentran algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, el defensor mexicano Johan Vásquez ha logrado destacar y ganarse un lugar prominente. Siendo el único mexicano en jugar la Serie A, con una trayectoria impresionante y un rendimiento constante, Vásquez se ha convertido en el único mexicano que actualmente juega en la Serie A, la máxima categoría del fútbol en Italia.

Nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1998, Johan Vásquez comenzó su carrera futbolística en las divisiones juveniles del Club Monterrey. Su talento y habilidad para desempeñarse en la defensa no pasaron desapercibidos, y pronto fue promovido al primer equipo. Su desempeño en el fútbol mexicano llamó la atención de clubes europeos, lo que eventualmente le abrió las puertas a una carrera en el extranjero.

En 2021, Vásquez dio un paso significativo en su carrera al unirse al Genoa CFC, un histórico club de la Serie A. Desde su llegada, ha demostrado ser un pilar fundamental en la zaga del equipo, mostrando solidez defensiva y una gran capacidad para leer el juego. Su habilidad para anticipar los movimientos del adversario y su compromiso en cada partido le han ganado el respeto tanto de sus compañeros de equipo como de los aficionados.

