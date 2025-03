¿Qué necesita Ecuador para clasificar al Mundial 2026 en la doble fecha de eliminatorias? A solo un paso de la clasificación: Ecuador se juega su futuro en la doble fecha FIFA de marzo

En marzo de 2025, Ecuador encara dos cruciales partidos en el camino hacia la clasificación al Mundial de 2026. A tres años del Mundial de Qatar 2022, donde la selección nacional quedó a las puertas de los octavos de final, la ilusión de los fanáticos ecuatorianos sigue viva. La Copa del Mundo del próximo ciclo será histórica, ya que contará con 48 selecciones, un cambio que abre más oportunidades, pero también una competencia feroz por los puestos clasificatorios.

Con seis plazas directas para Sudamérica y una adicional para el repechaje, las selecciones sudamericanas están inmersas en una disputa intensa. En esta doble fecha FIFA, Ecuador se medirá ante Venezuela en Quito el viernes 21 de marzo y luego viajará a Santiago para enfrentarse a Chile el martes 25. Estos encuentros son clave para definir el futuro de la Tri en las eliminatorias, pues podrían asegurar su permanencia en los puestos de clasificación o, al menos, en la zona de repechaje, evitando una eliminación temprana.

El camino ideal para Ecuador

Si Ecuador logra obtener el máximo de puntos en esta fecha, alcanzaría 25 unidades, igualando a Argentina en la punta de la tabla. En primer lugar, los dirigidos por Sebastián Beccacece deben vencer a la Vinotinto, actualmente ubicada en el octavo lugar, y luego hacer lo propio con la selección chilena. De ser así, Ecuador sumaría seis puntos más y quedaría en una posición muy favorable para avanzar al Mundial 2026, acercándose a las primeras posiciones de la clasificación.

El escenario ideal incluye varios factores que, aunque no dependen exclusivamente de Ecuador, favorecen sus chances. Si Perú, otro de los competidores directos, no consigue victorias en sus encuentros y Venezuela se mantiene en la zona de no clasificación, la Tri podría consolidar aún más su ventaja y acercarse al objetivo de clasificación directa. De lograrlo, incluso podría sellar el boleto al Mundial en la siguiente doble fecha FIFA de junio, cuando reciba a Brasil y visite a Perú.

El sueño de un mundial cercano

Este panorama optimista, que a muchos fanáticos les parece una realidad tangible, está a un paso de concretarse. Ecuador, con 19 puntos en la tabla, se encuentra en una buena posición, pero las victorias en estos próximos partidos serán cruciales para asegurarse un lugar en la competencia mundialista. En un escenario ideal, con una serie de victorias combinadas con los resultados de otros equipos, la clasificación podría estar al alcance de la mano antes de la mitad del proceso clasificatorio.

El equipo ecuatoriano tiene razones para ilusionarse, y la afición también. Un rendimiento sólido en la doble fecha de marzo puede dejar a Ecuador en una situación privilegiada para enfrentar los próximos desafíos de las eliminatorias. Con una base de jugadores talentosos y una estrategia que, bajo la dirección de Beccacece, ha comenzado a dar frutos, la Tri mantiene viva la esperanza de alcanzar el anhelado sueño de representar a Ecuador en el Mundial 2026.