En el vibrante escenario del fútbol femenino, el torneo Sub-20 ha evolucionado significativamente desde su inicio. Originalmente diseñado para jugadoras de hasta 19 años, el límite de edad se extendió a 20 en 2006, permitiendo a las jóvenes futbolistas mostrar su talento en la etapa final de su desarrollo antes de dar el salto al fútbol profesional. Desde el primer torneo en 2002, se han disputado diez ediciones, y a lo largo de estos años, algunas selecciones han destacado por su dominio y consistencia.

Alemania y Estados Unidos han sido las verdaderas potencias en el fútbol femenino Sub-20, con ambas selecciones ganando el título en tres ocasiones. Alemania, conocida por su meticulosa preparación y su enfoque en el desarrollo integral del talento, logró sus victorias en 2004, 2010 y 2014. Su capacidad para producir jugadoras de clase mundial ha sido un factor crucial en su éxito, y sus triunfos han cimentado su reputación en el fútbol internacional.

Por su parte, Estados Unidos ha demostrado una formidable presencia en el torneo, alzando el trofeo en 2002, 2012 y 2016. La selección estadounidense ha sido un pilar en el desarrollo del fútbol femenino, con un sistema de ligas y academias que impulsa a las jóvenes futbolistas hacia el éxito a nivel internacional. La consistencia de Estados Unidos en el escenario Sub-20 refleja su robusta estructura y su compromiso con la excelencia.

Corea del Norte, aunque menos visible en la esfera global, ha tenido un impacto notable al ganar el torneo en 2006 y 2016. La nación asiática ha demostrado una habilidad impresionante para desarrollar jugadoras talentosas a pesar de las limitaciones en su exposición internacional. Sus victorias en el torneo Sub-20 subrayan la calidad y la profundidad de su programa de desarrollo futbolístico.

On this day 20 years ago my team and I won the first ever FIFA u19 Women’s World Cup! Amazing journey with some amazing people. Beat Canada in the final, with a Golden Goal by our captain @lindsaytarpley in front of 50K fans in Canada. #USA 🇺🇸 pic.twitter.com/zP5eFqYC6M

— Manya Makoski Puppione (@Makoski22) September 2, 2022