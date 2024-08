En una emocionante vuelta a la Fórmula 1, el joven piloto argentino Franco Colapinto ha sido confirmado como reemplazo de Logan Sargeant en el equipo Williams, tras el accidente del norteamericano en el Gran Premio de Países Bajos. A los 21 años, Colapinto se alista para debutar en la categoría reina del automovilismo mundial en el icónico Circuito de Monza, en Italia, el próximo fin de semana. Su llegada al equipo de Grove abre una nueva etapa en su carrera y promete generar gran expectativa entre los seguidores de la F1 y del automovilismo argentino.

El debut de Colapinto está programado para el Gran Premio de Italia, el 1 de septiembre, donde iniciará su participación con las prácticas libres el viernes 30 de agosto. A partir de ahí, se enfrentará a una serie de exigentes pruebas en distintos circuitos alrededor del mundo, en un calendario que abarcará desde las calles de Bakú hasta el deslumbrante trazado de Las Vegas.

1. Gran Premio de Italia – Monza (1 de septiembre): Colapinto arrancará su andanza en la Fórmula 1 con el histórico circuito italiano, conocido por su velocidad y desafíos técnicos.

2. Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú (15 de septiembre): Un circuito callejero que pondrá a prueba su habilidad en entornos urbanos de alta velocidad.

3. Gran Premio de Singapur – Marina Bay (22 de septiembre): Otro trazado callejero, famoso por su complejo diseño nocturno, que requerirá una adaptación rápida del piloto.

4. Gran Premio de Estados Unidos – Texas (20 de octubre): La primera parada en suelo americano con una doble jornada, incluyendo carrera sprint y carrera regular.

5. Gran Premio de México – Ciudad de México (27 de octubre): El piloto argentino enfrentará las altas altitudes del circuito mexicano.

6. Gran Premio de San Pablo – Interlagos (3 de noviembre): En Brasil, Colapinto competirá en un circuito con una tradición rica y desafíos singulares.

7. Gran Premio de Las Vegas – Nevada (23 de noviembre): La carrera en el glamuroso circuito callejero de Las Vegas promete ser uno de los eventos más destacados de la temporada.

8. Gran Premio de Qatar – Lusail (1 de diciembre): La penúltima carrera de la temporada se llevará a cabo en un circuito callejero con una pista moderna.

9. Gran Premio de Abu Dhabi – Yas Marina (8 de diciembre): La temporada culminará en el deslumbrante circuito de Yas Marina, conocido por su impresionante ambientación nocturna.

BREAKING: Argentine Franco Colapinto will race for Williams Racing for the remainder of the 2024 season 🇦🇷#F1 pic.twitter.com/yydB6qNT5o

— Formula 1 (@F1) August 27, 2024