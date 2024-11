Charles Herold Jr. es mucho más que un futbolista: es un símbolo del talento caribeño y un referente del fútbol haitiano. Con una trayectoria llena de éxitos, el actual mediocampista ofensivo del Cibao FC buscará esta noche agregar otro logro a su ya impresionante palmarés, cuando dispute la ida de la final de la Copa del Caribe 2024.

Nacido en Haití, Charles Herold Jr. debutó como profesional en 2006 con el Tempête FC, equipo con el que cosechó múltiples títulos en el Campeonato Haitiano de Fútbol Profesional (2008, 2009, 2010 y 2012). Pronto, su habilidad para generar jugadas precisas y decisivas lo catapultó al plano internacional.

En 2007, representó a su país en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Corea del Sur y fue reconocido como el Mejor Jugador del Caribe, un galardón que marcó el inicio de su protagonismo en la región.

Su talento también brilló en competiciones mayores: jugó la Copa Oro 2011 con la selección de Haití y participó en varias eliminatorias mundialistas, acumulando más de 13 apariciones en torneos FIFA.

En 2015, Herold Jr. llegó a República Dominicana para unirse al ambicioso proyecto del Cibao FC, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más emblemáticos del club y del fútbol dominicano.

Con el equipo naranja, el mediocampista ha sumado importantes logros:

La calidad de Herold Jr. lo ha convertido en un jugador codiciado por clubes de distintos países, pero su compromiso con el Cibao FC y el desarrollo del fútbol en la región lo ha llevado a permanecer en suelo dominicano, donde ha dejado una huella imborrable.

I am grateful to be part of this great club! The process of all these years working every day with my teammates, thank you! I reached 50 goals and thank you to the league for the recognition. #CHJ10🇭🇹🙏 pic.twitter.com/kuoe8GNQat

— Charles Herold Jr. (@charlesheroldjr) July 17, 2024