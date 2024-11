La Copa del Caribe de la Concacaf 2024 llega a su etapa más emocionante con la final que enfrenta al Cavalier FC de Jamaica y al Cibao FC de República Dominicana. Este martes, 26 de noviembre, el National Stadium en Kingston será el escenario del partido de ida, un choque que promete emoción y alta intensidad. El encuentro está programado para iniciar a las 9:00 de la noche, marcando el inicio de una serie decisiva para coronar al mejor equipo de la región y otorgar un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2025.

It's #CaribbeanCup Final! 🏆

Cavalier 🆚 Cibao

Who will take the edge in the first leg?

Get your tickets now: https://t.co/9jK5N7suUl 🏟️ pic.twitter.com/nbYl5p0L4A

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 26, 2024