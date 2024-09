El fútbol femenino en Nigeria ha sido testigo de un desarrollo impresionante en los últimos años, y gran parte de ese éxito puede atribuirse al entrenador Christopher Musa. Con 61 años, Musa ha dedicado su vida a la formación de jóvenes talentos, llevando al equipo Sub-20 femenino de Nigeria a competir al más alto nivel internacional.

Nacido el 26 de agosto de 1963 en Nigeria, Musa ha sido una figura constante en el desarrollo del fútbol femenino en su país. Desde 2018, ha estado al frente de la selección femenina Sub-20 de Nigeria, conduciendo al equipo en varias ediciones del Mundial Sub-20. Bajo su liderazgo, el equipo ha demostrado un rendimiento notable, especialmente en las últimas ediciones del torneo.

