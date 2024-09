El Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA es testigo del surgimiento de nuevas estrellas, y Nigeria destaca con un grupo de jugadoras jóvenes y talentosas que dejarán una huella imborrable en el torneo.

🏁 FULL TIME! in Cali📍

Venezuela 🇻🇪 0-4 Nigeria 🇳🇬

Amina Bello 16'

Chiamaka Okwuchukwu 28'

Flourish Sebastine 45+5'

Joy Igbokwe 90+4'

With six points, our Falconets are through to the Round of 16 after two wins in three games #SoarFalconets | #VENNGA | #U20WWC| @thenff pic.twitter.com/46l5DsRAxQ

— NGSuper_Falcons (@NGSuper_Falcons) September 7, 2024