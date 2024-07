Thierry Henry, uno de los jugadores más icónicos del fútbol francés, se enfrenta a un nuevo desafío como entrenador de la selección Sub-23 de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su carrera tanto como jugador y entrenador lo convierten en una figura clave para el equipo que buscará la gloria olímpica en casa.

Henry comenzó su carrera profesional en 1994 con el AS Monaco antes de pasar a la Juventus en 1999. Sin embargo, fue en el Arsenal donde se convirtió en una leyenda, anotando 228 goles en 377 apariciones y ayudando al equipo a ganar dos títulos de la Premier League y dos FA Cups. Su etapa en el FC Barcelona también fue destacada, ganando la Liga de Campeones de la UEFA en 2009. Con la selección francesa, Henry ganó la Copa del Mundo de 1998 y la Eurocopa de 2000, consolidándose como el máximo goleador histórico del equipo nacional con 51 goles.

Tras retirarse como jugador en 2014, Henry inició su carrera como entrenador en 2015, trabajando como asistente de la selección belga, donde ayudó al equipo a llegar a las semifinales de la Copa del Mundo de 2018. En octubre de 2018, asumió su primer cargo como entrenador principal en el AS Monaco, pero fue despedido en enero de 2019 debido a una racha de malos resultados. Posteriormente, Henry dirigió al Montreal Impact en la Major League Soccer (MLS) desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2021.

Aunque sus números como entrenador principal no han sido tan impresionantes como su carrera de jugador, Henry ha demostrado tener un buen ojo para el desarrollo de talentos jóvenes y una sólida comprensión táctica del juego.

Thierry Henry’s France U23 🇫🇷 claim a 𝗕𝗜𝗚 win as they prepare for the Olympics pic.twitter.com/1JOfPcXBvf

— 433 (@433) July 12, 2024