Desde su llegada como seleccionador en 2016, Gareth Southgate ha transformado la selección de Inglaterra, llevándola a nuevas alturas y solidificándola como una de las potencias del fútbol europeo. Aunque su carrera como entrenador comenzó en el Middlesbrough, donde enfrentó desafíos, fue con la selección inglesa donde realmente se destacó.

Logros y trofeos

Bajo su liderazgo, Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial 2018 y la final de la Eurocopa 2020, su mejor actuación en un torneo europeo hasta la fecha. Southgate también llevó al equipo a las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019, consolidando su reputación como un estratega que sabe maximizar el potencial de sus jugadores.

Influencia en la selección inglesa

Southgate ha sido fundamental en la modernización de la selección, implementando un enfoque basado en la meritocracia y la juventud. Ha promovido un estilo de juego flexible, adaptándose a las circunstancias de cada partido. Su capacidad para gestionar el vestuario y fomentar un ambiente de unidad ha sido crucial para el rendimiento del equipo.

