Edward Iordănescu, el carismático y talentoso entrenador de la selección rumana de fútbol, se prepara para enfrentar a Países Bajos en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Bajo su dirección, el equipo ha mostrado un desempeño sólido y consistente en la fase de grupos, destacándose como líder del Grupo E.

La campaña de Rumania en la fase de grupos ha sido un viaje de altibajos que culminó con la clasificación a los octavos de final como primeros del Grupo E. A continuación, repasamos sus resultados en la fase de grupos:

Edward Iordănescu ha sido fundamental en el éxito de la selección rumana en esta Eurocopa. Con una visión clara y una estrategia bien definida, ha logrado cohesionar a un equipo que juega con disciplina y pasión. Su enfoque en la preparación física y mental del equipo ha dado frutos, llevando a Rumania a una posición destacada en el torneo.

Edward Iordănescu is following in his father’s footsteps in leading Romania in a major tournament.

His father Anghel Iordănescu, led Romania to their best-ever World Cup performance, reaching the quarter-finals in 1994. 🇷🇴👨‍👦#Euro2024 pic.twitter.com/Wp2kMKhjXn

— The Coaches' Voice (@CoachesVoice) June 17, 2024