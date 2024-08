Your browser doesn’t support HTML5 audio

Kieran McKenna, nacido el 14 de mayo de 1986 en Enniskillen, Irlanda del Norte, es el actual entrenador del Ipswich Town, equipo que ha logrado ascender a la Premier League después de más de dos décadas. Con una carrera que ha abarcado tanto el ámbito del juego como el de la dirección técnica, McKenna se ha consolidado como una figura clave en el fútbol inglés.

McKenna comenzó su carrera futbolística como jugador en las categorías inferiores del Tottenham Hotspur, pero una lesión prematura lo obligó a retirarse y enfocarse en la dirección técnica. Su carrera como entrenador despegó en el Manchester United, donde trabajó como entrenador de las categorías juveniles y del primer equipo.

En diciembre de 2021, McKenna asumió el cargo de entrenador del Ipswich Town, y desde entonces ha llevado al equipo a un ascenso meteórico. Bajo su dirección, Ipswich ha logrado dos ascensos consecutivos, primero a la Championship y luego a la Premier League. Durante su tiempo en Ipswich, McKenna ha implementado un estilo de juego basado en la posesión y la presión alta, lo que ha resultado en un fútbol atractivo y efectivo.

A pesar de su juventud, McKenna ya ha dejado una marca significativa en el fútbol. Ha sido elogiado por su capacidad para desarrollar jóvenes talentos y por su enfoque táctico innovador. Su influencia en el Ipswich Town ha sido transformadora, llevando al equipo a nuevos niveles de rendimiento y éxito.

Pre-match media duties for the Manager and Wes. 🗣️🎙️ pic.twitter.com/5Up7WeyxQ5

— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 16, 2024