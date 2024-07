En el panorama futbolístico neerlandés, Robin van Persie se alza como una gran figura. Este exdelantero no solo cautivó a las masas con su talento inigualable, sino que también se consagró como el máximo goleador de la historia de la Selección de Países Bajos, dejando una marca imborrable en el deporte nacional.

Nacido en Róterdam en 1983, van Persie dio sus primeros pasos en el Feyenoord, donde rápidamente deslumbró con su olfato goleador y su técnica depurada. Su talento lo catapultó al Arsenal en 2004, club en el que se consolidó como uno de los mejores delanteros del mundo. Tras su paso por el Manchester United, Fenerbahçe y otros clubes, van Persie regresó al Feyenoord en 2018, donde puso punto final a una carrera profesional plagada de éxitos y emociones.

En la Selección de Países Bajos donde van Persie forjó su leyenda más gloriosa. Debutó con la Oranje en 2005 y desde entonces se convirtió en un pilar fundamental del equipo. Participó en tres Copas Mundiales (2006, 2010 y 2014) y dos Eurocopas (2008 y 2012), liderando a su selección a alcanzar el subcampeonato del mundo en 2010 y el tercer puesto en la Eurocopa 2012.

What a player 🤩👏 A joy to watch and play with. Wishing you all the best for the future 👊 See you soon at the padel court 🤝🎾! @ArjenRobben pic.twitter.com/En9bLmU57z

— Robin van Persie (@Persie_Official) July 17, 2021